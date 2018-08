VISÃO Júnior de agosto: uma edição especial de jogos!

Muitos quebra-cabeças, sopa de letras, palavras cruzadas, charadas e testes, eis o que (também) encontras na VISÃO Júnior de agosto

Porque estás de férias e tens mais tempo livre, a VISÃO Júnior de agosto tem um formato um pouco diferente do habitual. Assim, enquanto os teus pais estão deitados ao sol e tu esperas pela hora de poder ir tomar banho, tens muito com que te entreter! Em todos os artigos da revista que está agora à venda, encontras um jogo para fazeres. Tanto pode ser uma sopa de letras como uma anedota escondida, um quizz sobre o artigo que acabaste de ler ou um texto cheio de palavras trocadas. Mas há muito mais: temos 13 páginas inteirinhas só com jogos! Alguns são para fazeres sozinho, outros acompanhado (se quiseres!). Há um teste para descobrires o que os teus pais, que estão sempre a mandar-te fazer os TPC, sabem sobre matérias que aprendeste na escola. Ou truques divertidos com números, com que vais surpreende toda a gente! Ou, ainda, um teste sobre locais conhecidos de Portugal e charadas. Isto além, claro, das seções habituais de jogos da VISÃO Júnior, como o «Descobre o Instruso», «Os enigmas do cabo Lince» ou «Descobre o Intruso». Tudo excelentes motivos para não perderes a VISÃO Júnior de agosto!