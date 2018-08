Três leitoras entrevistam os D.A.M.A.

Sabias que os três músicos dos D.A.M.A. gostam imenso de jogar à bola juntos? Que dois deles se conhecem desde os 6 anos de idade? E que estão muito gratos aos seus fãs?

Jos\303\251 Carlos Carvalho

As gémeas Mariana e Francisca Ripper tinham escrito para a VISÃO Junior em novembro do ano passado, pedindo para entrevistar os D.A.M.A., mas só foi possível satisfazer o seu pedido em julho. Com uma amiga, Rita Amador, as duas irmãs entrevistaram os três músicos da banda antes de um espetáculo, nos bastidores do palco.

Na entrevista, Miguel Cristovinho, Miguel Coimbra e Francisco «Kasha» revelam como trabalham, o que gostam de fazer nos seus tempos livres e o que, em pequeninos, sonhavam ser.

