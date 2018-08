Passatempos da edição de agosto

Skate, robôs, entradas para o Zoomarine e livros - eis o que podes ganhar se participares nos passatempos da VISÃO Júnior de agosto

Comprando a VISÃO Júnior de agosto, podes participar nos passatempos. Basta seguir as indicações dadas na revista, usar o selo lá publicado e puxar pela imaginação!

O Zoomarine é um grupo parque aquático em Albufeira, no Algarve, com dezenas de escorregas e diversões com água, entre as quais um barco de piratas, uma roda-gigante e uma minimontanha russa. Temos cinco entradas para oferecer aos autores dos cinco textos mais empolgantes sobre porque gostariam de ir a este parque.

O Mind é um pequeno robô capaz de ajudar-te em algumas áreas da Matemática. Desenha com precisão um pentágono, se lhe pedires, porque tem a capacidade de realizar tarefas ativadas pela tua voz. Temos três robôs (produzidos pela marca de brinquedos Clementoni, que acaba de abrir uma loja em Lisboa, no Pavilhão do Conhecimento) para oferecer a quem conseguir construir o mais original robô a partir de um rolo de papel higiénico.

A SUBA Ramps é uma empresa portuguesa que constrói rampas espetaculares para skates, que podes ter em casa. Aos leitores da VISÃO Júnior, tem um skate para oferecer.

Gravity Falls são dos desenhos animados mais interessantes dos últimos tempos. O livro «Gravity Falls - Diário 3» revela-te segredos dos gémeos Mable e Dipper. Temos três exemplares para oferecer aos autores dos três desenhos mas criativos de uma das personagens da série.

Para participares nestes passatempos, tens de enviar o teu trabalho juntamente com o selo publicado na VISÃO Junior de agosto. Não percas tempo e compra a revista!