Um número especial com muitos jogos e a oferta de entradas em vários parques temáticos!

Passatempos Com a VISÃO Júnior de agosto na mão, podes ganhar um skate, entradas no parque Zoomarine, robôs e livros

Notícias O que de mais importante se passou no último mês e o que se vai passar no próximo

Prenda especial para os leitores: vouchers! Esta edição oferece-te bilhetes de criança para os parques Tapada da Ajuda, Zoo de Lagos, Sealife e World of Discoveries, na compra de um bilhete de adulto; e descontos nas entradas no DinoParque da Lourinhã e no Aquasohw

Observa e descobre

Surfar em família Há pais e filhos para quem estar na praia de papo para o ar deixou de ser para eles. De fato vestido e com a prancha dentro da água, passam férias diferentes e inesquecíveis

Conselhos de campeão As dicas do primeiro português a participar nas competições internacionais de surf, Tiago Pires, para quem quer começar a apanhar umas ondas

Dez monumentos mais visitados do mundo Descobre as construções que recebem mais turistas por ano

A loucura da floss dance Quem é o miúdo que inventou os passos que toda a gente anda a imitar?

Factos loucos

Segredos do mar O verão é a altura de ir para a praia e de mergulhar no mar! Revelamos-te alguns segredos deste mundo azul

Descobre o intruso

Um dia da História de Portugal: o desastre de Alcácer-Quibir Há 440 anos, a maior derrota da História portuguesa fez com que o País perdesse a independência, ficando ligado à Espanha durante seis décadas. Mas… essa batalha desastrosa não foi contra os espanhóis

Livros Cinco aventuras para conhecer o mundo

Invenções por acaso Às vezes, de coisas que nos parecem erros, nascem... grandes ideias!

Repórter Júnior Foi antes de um dos muitos concertos deste verão que os três músicos dos D.A.M.A receberam, muito bem-dispostos e brincalhões, as nossas repórteres. Que adoraram entrevistá-los!

ESPECIAL JOGOS

Teste para os pais Os teus pais adoram mandar-te estudar e fazer os TPC. Desafia-os a resolverem este teste sobre os muitos temas que aprendeste na escola

Matemágica A «língua» mais falada no mundo é a matemática! Afinal, 2 mais 2 são sempre 4, tanto aqui como no Japão ou na Venezuela. Resolve estes quatro exercícios e prepara-te para ficares surpreendido com os resultados!

O grande jogo das carantonhas Escolhe a parte superior das fotografias das caras que publicamos, procura a correspondente inferior e encontra as 30 personagens conhecidas. Podes jogar sozinho ou com outras pessoas, ganhando aquele que fizer mais pares em menos tempo

Onde estou? Aventura-te a explorar o nosso país e põe à prova aquilo que sabes. Podes jogar sozinho ou fazer o teste a outras pessoas

Quem é quem? Descobre o nome dos sete amigos, a partir das pistas que te damos

Desafios para brincar na areia Palavras cruzadas, sopas de letras, diferenças

Enigma do cabo Lince O cabo Lince desvenda a mensagem escrita no rodapé

Detetive Pokémon Desvenda a mensagem escrita em código secreto

Correio Sara ganhou o prémio oferecido pela VISÃO Júnior em agosto do ano passado, um fim de semana no Hotel Convento de S. Paulo, e escreveu-nos a contar como adorou o seu fim de semana

Vamos Rir Anedotas