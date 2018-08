A VISÃO Júnior de agosto vale bilhetes gratuitos para criança ou descontos em 6 parques temáticos: Zoo de Lagos, aquário Sealife (Porto), Tapada Nacional de Mafra, museu interativo World of Discoveries (Porto), Dino Parque da Lourinhã e parque Aquahow (Albufeira). Recorta os vouchers publicados nesta edição e usa-os!

A VISÃO Júnior faz 14 anos e oferece uma prenda muito especial a todos os leitores que comprarem a edição de agosto: são 6 vouchers que valem entradas de criança (na compra de entrada de adultos) ou descontos nos bilhetes.

ZOO DE LAGOS

Aqui podes conhecer mais de 140 espécies de animais, ver e dar de comer aos pelicanos e às lontras, mergulhar na piscina que fica ao lado do local onde estão dos pinguins, como se estivesses mesmo ao pé deles! Ah, e passear na quinta pedagógica, onde há cabras, burros e galinhas.

Oferta: Bilhete de criança (4-11 anos, no valor de €14), na compra do bilhete de adulto

TAPADA NACIONAL DE MAFRA

É uma pequena floresta encantada a apenas meia hora de Lisboa, onde vivem, entre outros animais, veados, javalis e aves de rapina! O que te oferecemos é um bilhete que inclui um passeio pedestre (sem guia), uma demonstração de voo livre e um ateliê de apicultura.

Oferta: Um bilhete para criança do Pack Percurso 360º (no valor de €6,5), na compra de bilhete para adulto. Até 9 setembro 2018

SEALIFE (PORTO)

No oceanário do Porto, podes ver tubarões, pegar ouriços e tocar em estrelas-do-mar. O Sealife tem em a maior coleção de raias-focinho-de-vaca do País e uma coleção enorme de animais peculiares, como a raia-ratão-águia e o peixe-porco-palhaço!

Oferta: Bilhete de criança (4-12 anos, no valor de €9,5) na compra do bilhete de adulto

WORLD OF DISCOVERIES (PORTO)

Museu interativo e parque temático, no centro histórico do Porto, que reconstitui a fantástica odisseia dos navegadores portugueses. Graças a tecnologia inovadora, como os Globos a 4D ou os fog screens, vais poder experimentar o que sentiu quem dobrou o Cabo das Tormentas!

Oferta: Bilhete de criança (4-12 anos, no valor de €8), na compra do bilhete de adulto

DINO PARQUE DA LOURINHÃ

Maior museu ao ar livre de Portugal, aqui podes ver 120 modelos de dinossauros em tamanho real e passear, seguindo quatro percursos, correspondendo, cada um deles, a uma época histórica. Há também uma zona onde podes experimentar ser paleontólogo.

Oferta: Desconto de 50% no bilhete de criança (4-12 anos, no valor de €9,5), na compra de um bilhete de adulto

AQUASHOW (ALBUFEIRA)

Este parque aquático em Albufeira (Algarve) tem uma grande montanha-russa de água, com 740 metros de comprimento, e o White Fall, um escorrega de boias único, entre muitas outras atrações.

Oferta: Desconto de 10%, até 4 pessoas, por cada voucher (preço de bilhete adulto, a partir dos 11 anos: €29)