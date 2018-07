O incrível planeta Youtube

Originalmente, o YouTube foi criado para facilitar a partilha de vídeos na internet. Há 13 anos, antes de aparecer, as pessoas só viam vídeos... na televisão! Hoje, ao contrário do que acontecia antes de 2005, temos disponível uma infinidade de temas em vídeo que nos entretêm e nos ensinam, quando quisermos e onde quisermos. E o melhor é que qualquer um tem a oportunidade de deixar a sua contribuição.

Lucilia Monteiro

Foi assim que nasceu uma nova geração de «estrelas» que se tornou tão ou mais conhecida do que os apresentadores de televisão, os atores ou os políticos. Falámos com alguns Youtubers, desde os mais conhecidos aos que começaram há pouco tempo e reunimos também alguns "tops" que esclarecem quais são os vídeos mais vistos e os youtubers com maior número de seguidores. Fica também a saber os cuidados que tens de ter se fizeres o teu canal, os cuidados que deves ter ao usar o youtube e como se ganha dinheiro com os vídeos.

