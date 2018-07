Visão Júnior Julho

Um número cheio de ideias e passatempos!

Passatempos Participa e ganha uma Nintendo Switch, 2 kits Nitendo Labo, jogo Scrabble e assinaturas VISÃO Junior. Boa sorte!

Notícias O que de mais importante se passou no último mês e o que se vai passar no próximo

Jogo: Observa e Descobre Encontra, no desenho que publicamos, de um festival de música, 5 bandeiras, 4 casacos pretos de cabedal, 3 cristas verdes, 2 guitarras elétricas azuis e 1 disco dourado

Universo YouTube A cada minuto, são carregadas no YouTube mais de 400 horas de vídeo. E todos os dias são vistas mais de mil milhões de horas de vídeo! Conhece alguns dos youtubbers nacionais, conhece os tops dos mais vistos e dos com maior número de seguidores. E sabe os cuidados que tens de ter se fizeres o teu canal

Factos Loucos

Jogo: Descobre o Intruso Encontra o que está a mais nas 4 fotos que publicamos

Nintendo Labo A Nintendo lançou novos jogos para a Nintendo Switch, em que tu montas pedaços de cartão, criando objetos que vão interagir com a consola. Já imaginaste montar um piano que toca mesmo a sério?! Fomos experimentar esta nova loucura e contamos-te como é

Dez recordes da Natureza Espanta-te com as maravilhas naturais mais radicais!

Fui picado! Enquanto os insetos (como as pulgas, os mosquitos ou os percevejos) nos picam para se alimentarem do nosso sangue, as alforrecas, as abelhas e os peixes-aranha só o fazem quando se sentem ameaçados. Descobre o que fazer

Como acabar com as férias aborrecidas Farto de estar em casa sozinho, enquanto os teus pais trabalham, e sem saber o que fazer? Damos-te 69 ideias, uma por cada dia de férias que ainda tens, para... gozares as melhores férias de sempre!

Espaço: Os mistérios dos buracos negros Engolem tudo, até a luz, e por isso são negros e muito difíceis de detetar

Um dia da História: 27 de julho de 1970 Faz, este mês, 48 anos que morreu o homem que, durante 36, governou Portugal como se fosse uma coisa sua, e sem escutar as opiniões de quem discordava dele

Teste: quanto tens de super-herói? Descobre que quantidade de super-herói que tens a viver dentro de ti

Miúdos festivaleiros Com o verão, chegam os festivais de música «dos crescidos», alguns com programação ou espetáculos para pessoas da tua idade. Fomos espreitar o que por lá se faz

“O meu sonho é ser bombeiro” Em Ermesinde, distrito do Porto, um curso ensina crianças e jovens a apagar fogos e salvar vidas

Cinema: Hotel Transylvania 3 Este filme, que se estreia este mês, leva as criaturas que vivem nas sombras e na escuridão até à praia. Será que vão apanhar um escaldão?

Porque se fala tanto de Trump? Bem, antes de mais, porque ele é o Presidente de um dos países mais poderosos do mundo, os Estados Unidos da América. Mas não é esse o único motivo...

Quanto pesas em Marte? Descobre qual seria o teu peso e a tua idade se vivesses noutro planeta do nosso sistema solar. Não serias um marciano nem um extraterrestre, mas…

Jogos Este mês, tudo a fazer contas!

Vamos Rir Anedotas

