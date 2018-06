Passatempo: bilhetes para «The Incredibles 2: Os Super-Heróis»

A VISÃO Júnior tem 10 convites duplos para oferecer para a antestreia do filme «The Incredibles 2: Os Super-Heróis» na versão dobrada, já este sábado, 23. São 5 convites duplos para Lisboa, no NOS Colombo, e 5 convites duplos para o Porto, no NOS Norteshopping, sempre às 11 horas.

No filme, Helena, a mãe, é chamada para liderar uma campanha que irá trazer os Super-Heróis de volta, enquanto Roberto, o pai, fica em casa a tratar das tarefas normais do dia a dia, com Violeta, Flecha e o bebé Jack – cujos super poderes estão prestes a ser descobertos. A missão deles descarrila e entretanto aparece um novo vilão com um brilhante e perigoso plano que ameaça tudo. Mas os Pera não fogem a um desafio, especialmente quando contam com Gelado do lado deles. É o que faz esta família ser tão incrível.

Escrito e realizado por Brad Bird e produzido por John Walker e Nicole Grindle, «The Incredibles 2: Os Super-Heróis» estreia nos cinemas portugueses a 28 de junho, mas a VISÃO Júnior dá-te a oportunidade de o veres antes de toda a gente.

Como concorrer:

O passatempo é aberto a leitores entre os 5 e os 10 anos. Para participar, tens de nos contar, em 20 palavras, porque é que a tua família é a mais espetacular e cheia de super heróis. Envia a tua participação para o email vjunior@visao.pt até às 10h de sexta-feira, 22 de junho. Tens de indicar o teu nome completo e a data de nascimento, bem como a cidade onde queres assistir ao filme.

Os vencedores serão anunciados no sítio da VISÃO Júnior no dia 22, às 15h. A sessão de antestreia é no dia 23, às 11h da manhã.