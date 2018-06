VISÃO Júnior de junho

Notícias O que aconteceu no último mês e o que vai acontecer em junho

Feiras de novidades Está de volta a Feira do Livro de Lisboa. E muitas outras estão a começar pelo País fora. Descobre as novas histórias que podes ler

A grande festa final de «Miúdos a Votos» Se os 59 663 alunos que votaram na segunda edição de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?» tivessem votado para a Assembleia da República, tinham eleito dois deputados! Numa enorme festa que animou a Feira do Livro de Lisboa durante uma tarde inteira, com 20 escolas vindas de todos os pontos do País, foram revelados os resultados da votação

Ilusões de ótica: o que vês? Nem sempre aquilo que parece é. Por vezes, o nosso cérebro baralha-se, outras vezes são os nossos olhos e não sabemos bem o que estamos a ver. Diverte-te com estas ilusões de ótica

Os mistérios dos buracos negros No dia 16, no Planetário de Lisboa, vais poder ouvir três investigadores falarem, de forma simples, de um dos maiores enigmas do Universo. É uma sessão grátis, organizada pelos investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciência do Espaço e pela VISÃO Júnior. Basta inscreveres-te!

14 Factos loucos dos Mundiais Sabias que a bola com que vai ser jogada a primeira partida do Mundial de Futebol, que começa no dia 14 na Rússia, está neste momento no Espaço? Conhece esta e outras histórias delirantes

Teste: És um cromo da bola? Avalia os teus conhecimentos e os dos teus amigos

Missões de verão Prepara-te para as 12 missões VISÃO Júnior que vão pôr a mexer o teu verão! Vais ser um artista, um explorador, um turista, um investigador e um cientista

Um teatro a pensar em ti Lisboa tem uma nova sala de espetáculos. Chama-se LU.CA: Lugar das Crianças para as Artes

10 criaturas horrendas do fundo do mar São seres tão feios que nem vais acreditar...

Um dia na História de Portugal: 24 de junho de 1128 Uma coisa é derrotar, outra é agredir. D. Afonso Henriques fundou Portugal ao vencer os que, como D. Teresa, defendiam a ligação à Galiza

Viva o Santo António! As marchas populares de Lisboa não se realizam apenas na noite de dia 12. Os mais novos também têm as suas marchas. Fomos espreitar os preparativos da marcha infantil da Penha de França

Tem medo, muito medo «Mundo Jurássico: Reino Caído», que se estreia no dia 7, tem dinossauros medonhos – mas alguns humanos do filme não são muito melhores!

«Os Incríveis» estão de regresso! A família de super-heróis mais conhecida do mundo volta às salas de cinema no dia 28, para outra grande aventura

Férias sem pais Como é passar uma semana num campo de férias?

Observa e Descobre Consegues encontrar 15 objetos de ouro no desenho que publicamos?

Factos loucos

Jogos Desafios para cabeças saltitantes

O mistério da impressora desaparecida O Cabo Lince descobre como o ladrão conseguiu entrar e sair do hotel sem que o rececionista o visse

Passatempos Ganha livros e Legos

Vamos Rir Anedotas