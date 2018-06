Os mistérios dos buracos negros

No dia 16, sábado, no Planetário de Lisboa, vais poder ouvir três investigadores falarem, de forma simples, de um dos maiores enigmas do Universo. É uma sessão grátis, organizada pelo Instituto de Astrofísica e Ciência do Espaço e pela VISÃO Júnior. Basta inscreveres-te!