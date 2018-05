Vídeo: quatro miúdas por uma «Avózinha Gângster»

Beatriz Freitas, Inês Silva, Joana Alves e Carolina Cardoso, do 5ºB do Agrupamento de Escolas de Briteiros, em Guimarães, fizeram um vídeo de apresentação do livro «Avózinha Gângster», de David Williams.