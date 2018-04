«O Recruta» versus «O Auto da Barca do Inferno»

Desde o início da campanha eleitoral de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?» que todas as semanas, sempre à quinta-feira, os alunos da Escola Secundário de Resende, no Douro (distrito de Viseu), têm apresentado os pontos fortes dos livros de Robert Muchamore e de Gil Vicente.

Malta Salgueiro, do 9º.A, conta à VISÃO Júnior que para a campanha prepararam e desenvolveram um discurso que apela aos aspetos positivos d' «O Auto da Barca do Inferno». Inês Matos, companheira de campanha, diz que o que gostou mais na obra de Gil Vicente foi o suspense "que nos leva a querer ler o livro o mais rápido possível."

Do outro lado do "duelo", Bruno Oliveira, do 8º.D, representa o grupo pel'«O Recruta». Gostou muito de participar porque a iniciativa "ajuda a desenvolver a capacidade de argumentação" e porque os livros "são fontes infinitas de conhecimento." Um dos debates mais interessantes, conta, foi subordinado ao tema "A adequação dos conteúdos das obras à sociedade atual".

"Foi bastante renhido", confirma Fábio Madureira, do 9º.A. "Houve boas ideias e excelentes participações e depois do debate, ainda fizemos um comício, nos espaços da escola."

Vê aqui o vídeo de apelo ao voto no livro «Auto da Barca do Inferno».