Alunos do 3.º ciclo da Escola Integrada de Gondifelos, Famalicão, apresentaram os seus livros preferidos num comício

Enquanto a biblioteca da escola se ia enchendo de mentes curiosas, aumentava o nervosismo dos alunos do 3.º ciclo destacados para apresentar e defender os seus livros preferidos. Afinal, isto do faz de conta é mesmo um assunto sério e, apesar de já terem participado na edição anterior de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?», nada fez diminuir o entusiasmo para este ano. E tentam inovar.

«Gil Vicente era um autor muito à frente do seu tempo», argumentam Ana e Inês para defenderem o Auto da Barca do Inferno. A peça, que critica todos os estratos sociais, «faz rir mas também nos faz pensar e tem uma grande lição de moral», explicam as alunas do 9º 1.

A valorização dos laços afetivos e familiares são os argumentos usados por Patrícia e Maria, do 9º 2, para torcerem por Avozinha Gângster, de David Wallliams, que retrata a relação de amor entre uma avó e um neto. Além da história do livro, foi o seu nome que mais chamou à atenção. É «alternativo», referem as alunas.

Helena e Cláudia são as mais entusiastas a vender sonhos. As aventuras relatadas no livro O Cavaleiro da Dinamarca foi aquilo que mais as cativou. A elas e aos outros colegas do 7º 2, que também conhecem bem o livro, resultado duma escolha unânime. «Ficamos fascinadas com os locais visitados, com os obstáculos e a riqueza das paisagens», afirmam as alunas.

Por 13 Razões, de Jay Asher, foi o livro escolhido por duas turmas. O 7º 1 e 9º 3 trouxeram uma equipa de peso para o defender. Afonso, Márcia, Margarida, Lara e Luísa não são indiferentes ao bullying e às suas consequências. Apelam à leitura do livro, querem despertar consciências e alertar para os perigos.

«Participar é divertido», dizem eles todos! «Ao divulgarmos os nossos livros, debatemos aquilo que é importante para nós, ficamos a conhecer melhor os nossos colegas e professores e partilhamos conhecimentos.»