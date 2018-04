Uma turma inteira pelo «Tubarão na Banheira»

Apesar de gostarem de outros livros, como «O Morcego Bibliotecário», «A Girafa que comia Estrelas» ou «O Cuquedo», quem conquistou o coração dos miúdos do3.º ano da Escola Mestre Arnaldo Louro de Almeida foi o «Tubarão na Banheira».

Organizados em grupos, têm animado os intervalos com a campanha eleitoral de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?», tentando convencer os outros colegas da escola a aderirem.

Além da escolha do livro, também concordam que a iniciativa «Miúdos a Votos» é divertida e estusiasmante, já que permite que os mais novos votem e participem na escolha do livro mais fixe do país.