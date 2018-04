Todos pelo «O Gato e o Escuro»

Os alunos no 4.ºC estão imparáveis: criaram autocolantes e outros brindes para oferecer aos colegas durante a campanha eleitoral de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?» e organizaram um comício para o dia 20 de abril, bem como uma marcha. Planeiam, com faixas e cartazes, convencer os colegas do resto da escola a irem votar. No comício haverá oportunidade também para ouvir e dançar o "rap" do Gato e o Escuro.

Segue as ações de campanha da Escola Básica Prof. Manuel Martins Alves na página de Facebook da biblioteca escolar.