«Miúdos a Votos»: instruções para a votação

Na próxima segunda-feira, 23 de abril, Dia Mundial do Livro, há eleições nas escolas. Professores e alunos encontram aqui todos os materiais e informações necessárias para preparar a votação

A votação de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?», uma iniciativa da VISÃO Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares, realiza-se na próxima segunda feira, 23 de abril. Esperamos que todas as escolas que se recensearam consigam realizar o ato eleitoral, permitindo aos seus alunos expressarem a sua opinião e participarem na votação nacional, para a qual estão inscritos quase 600 estabelecimentos de ensino, um novo record! O facto de algumas escolas não terem realizado campanha eleitoral não é impeditivo de participarem no processo.

Lembramos que os alunos são totalmente livres de votarem no livro que quiserem, desde que este esteja nomeado no seu ciclo de ensino. Não é permitido às escolas fazerem os seus próprios boletins de voto apenas com os livros que estão em campanha na escola.

Descarregue aqui informações e materiais para o dia de eleição:

Preparação da eleição

Cartaz como votar

Votação

Cartaz de apelo ao voto

Cartões da mesa de voto

Boletim 1.ºciclo

Boletim 2.ºciclo

Boletim 3.ºciclo

Neste link pode-se também consultar os livros nomeados.