Sofia Velhote, Sara Abelheira e Francisco Rodrigues, do 4º ano, Gonçalo Dias e Gonçalo Oliveira, do 8º ano da Escola Básica das Fontaínhas, levaram a campanha eleitoral de «Miúdos a Votos» para fora da escola: estiveram numa rádio local de S. João da Madeira para mostrarem os seus pontos de vista a todos os ouvintes.

O desafio tinha partido da professora bibliotecária e escritora Ana Paula Oliveira, que os acompanhou à estação de rádio pela hora de jantar do dia 10 de abril. Depois de quebrado o gelo e o nervosismo de estar em direto numa rádio “a sério”, os alunos passaram à apresentação do livro escolhido e ao apelo ao voto.

Lucilia Monteiro

Gonçalo Oliveira, que está a representar a sua turma na campanha pelo livro «O Recruta», de Robert Muchamore, teve uma tarefa difícil. “Escolhi o livro e consegui motivar os meus colegas: não foi muito fácil, mas após algum tempo de insistência, falando nas aulas, acabei por conseguir.” Aproveitou algumas aulas de Educação para a Cidadania para falar sobre a iniciativa e não só conseguiu convencer a turma a participar, como os motivou a ler o livro. “Insisti com os meus colegas porque os livros são muito importantes para a nossa formação: os livros também falam”, diz à equipa de reportagem da VISÃO Júnior.

O que o fascina no livro «O Recruta» são “as aventuras, as missões e a mudança que se pode perceber na personagem principal ao longo dos vários volumes”. Gonçalo Oliveira já os leu todos e daí se percebe a motivação para convencer uma turma inteira a ajudá-lo. Além da campanha tradicional, o 8.º ano está a apostar no apelo ao voto através das redes sociais. “Achamos que marca mais as pessoas”, explica.

Lucilia Monteiro

O outro Gonçalo, Gonçalo Dias, diz ter tido a vida facilitada. Está a fazer campanha pelo livro «A Culpa é das Estrelas», de John Green: “Temos muito mais audiência, porque as pessoas já conhecem a história por causa do filme, e em principio vão votar em nós porque gostaram”. Durante o programa «Culturando», argumentou que o que mais gostava nesta obra era a normalização da diferença. “O autor consegue escrever muito bem e mostrar o que é estar doente, mostrar o que os doentes sentem e faz-nos sentir exatamente o que eles sentem.”

Lucilia Monteiro

Os restantes intervenientes no programa são do 1.º ciclo: Francisco Rodrigues defende « Diário de Um Banana 1», de Jeff Kinney; Sofia Velhote e Sara Abelheira torcem pelo «O Beijo da Palavrinha», de Mia Couto. Dois livros absolutamente diferentes, já que um retrata “as peripécias muito engraçadas do Greg, a personagem principal”, descreve Francisco Rodrigues, e o outro fala de morte e de um amor de irmãos.

Lucilia Monteiro

“Quando estava a ler o livro arrepiei-me por ser uma história tão triste. É um alerta, porque mostra uma realidade a que não estamos habituados”, opina Sofia Velhote. A colega de campanha, Sara Abelheira, gosta muito da iniciativa «Miúdos a Votos» “porque é uma possibilidade dos meninos que ainda não têm 18 anos de conseguirem votar. Não num partido, mas sim num livro.”