Tempos de antena de rádio de «Miúdos a Votos» transmitidos a partir de hoje

Até 21 de abril, podes ouvir, na rádio, colegas teus defenderem os seus pontos de vista sobre os livros que mais gostaram de ler

Tal como acontece nas campanhas eleitorais políticas, a campanha de «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?»,uma iniciativa da VISÃO Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares, também tem tempos de antena.

A ideia do “tempo de antena” é que exista um espaço na rádio e na televisão em que quem concorre a umas eleições possa expressar as suas ideias e fazer-se ouvir. A lei diz que todos os candidatos têm direito a usar o mesmo tempo, para que estejam assim numa situação de igualdade e ninguém seja beneficiado. Se o candidato não quiser usar esse tempo, as rádios e as televisões têm de lho conceder, na mesma, e quando o candidato não entrega um programa para ir para o ar as estações passam música.

Os tempos de antena de «Miúdos a Votos» foram feitos por escolas que a eles se propuseram - mas como cada candidato (neste caso, cada livro) só pode ter direito a um tempo de antena, há vários podcasts que ficam de fora. Ainda assim, vão estar disponíveis aqui, no site da VISÃO Júnior, juntamente com os que forem transmitidos “oficialmente”.

Os tempos de antena de «Miúdos a Votos» são transmitidos pela Rádio Miúdos (a única rádio online em português feita por miúdos, que podes ouvir através da internet), entre 9 e 21 de abril, durante o mesmo número de dias das campanhas eleitorais políticas, 14 dias. As transmissões realizar-se-ão três vezes por dia, às 9h30, 14h30 e 20h.

Aqui fica o calendário dos tempos de antena transmitidos na primeira semana: