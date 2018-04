MALO CLINIC patrocina «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?»

Uma clínica de medicina dentária, a MALO CLINIC, patrocina a iniciativa «Miúdos a Votos»

A MALO Clinic, clínica dentária, patrocina a iniciativa «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixzes»?. Patrocinar quer dizer que uma empresa apoia financeiramente um projeto que não dá lucro.

No âmbito desta associação, a MALO CLINIC está disponível para fazer sessões de esclarecimento sobre saúde oral em escolas que participam neste projeto. Os seus médicos dentistas e técnicos sabem do que falam, já que a MALO CLINIC tem até especialistas em odontopediatria, que é a especialidade médica dedicada à saúde oral das crianças com necessidades especiais.

Fica a conhecer alguns conselhos sobre saúde oral e torna-te um Super Malo Clinic: descarrega aqui um folheto com o qual podes ficar a saber mais sobre:

- cáries dentárias e selantes dentários

- o que fazer se te cair um dente

- ortodontia