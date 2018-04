Dabliozinha, a nova bebé do Zoo de Lisboa

Agarra a VISÃO Júnior de abril para ficares a conhecer a girafa-bebé que nasceu no final do ano

Diana Tinoco

Depois de um ano e três meses na barriga da mãe-girafa, a W nasceu a 16 de novembro com 1,90m de altura. Ao lado da mãe parece ainda muito pequenina, mas já é uma exploradora: passa os dias no exterior, à vontade, e a fazer as delícias dos visitantes.

No artigo publicado na VISÃO Júnior de abril, encontras a história da Dabliozinha e imagens exclusivas do seu nascimento, mas também muita informação sobre girafas, as diferentes subespécies e ainda outros bebés que nasceram há pouco tempo no Zoo de Lisboa.

Não percas a VISÃO Júnior, já nas bancas!