Visão Júnior de abril

Notícias Acontecimentos passados e futuros. A agenda de abril

Miúdos como tu Um grupo de jovens está a mudar a política na América. Juntou mais de 300 mil pessoas numa manifestação em Washington. A mais nova a discursar tinha 11 anos

Que apelido tens? Os nomes de família vêm de longe, de muito longe, e têm um significado

Teste: Conheces bem o teu melhor amigo? Fazer amigos é tão importante como beber água ou respirar! Mas será que conheces bem os teus melhores amigos? Põe-te à prova com este teste

10 animais perigosos Nem sempre aquilo que parece é... Por isso, entre os bichos mais ameaçadores do mundo encontramos seres pequenos e outros que nos parecem mesmo simpáticos...

A vida nas galáxias Três investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que falaram na sessão do IAstro Júnior de março, fazem-te uma visita guiada pela vida das galáxias

IAstro de abril Já no dia 14, há uma nova sessão no Planetário do Porto. Não faltes!

Nádia, a salvadora Nádia Carvalho, 16 anos, ia competir numa prova de corta-mato e acabou dentro de um rio a salvar uma senhora. Perdeu uma competição, mas ainda não parou de ser premiada

Miúdos a Votos! Com entusiasmo e muito planeamento, os alunos socorrem-se de todas as «munições» para fazerem a campanha eleitoral de «Miúdos a Votos»: redes sociais, podcasts, vídeos, cartazes, comícios, debates, sessões de esclarecimento e até peças de teatro. As eleições são a 23 de abril, Dia Mundial do Livro

Corpo humano: porque é que...? Pelos, sinais, maus cheiros, sangue, dores inexplicáveis, borbulhas que teimam em não desaparecer, barulhos que nos envergonham, soluços e dedos enrugados: podes finalmente perceber para que precisamos de algumas coisas que nos parecem não fazer falta

Não aos namoros violentos Abril é o mês da prevenção dos maus-tratos a crianças e jovens, que têm o direito de crescer num clima de tranquilidade e de afeto. Eis o que precisas de saber

Um dia da História de Portugal Pedro Álvares Cabral comandou a frota que «descobriu» o Brasil. Mas a história não é assim tão simples…

A nova girafa do Zoo de Lisboa Fomos conhecer a girafa-bebé que nasceu no final do ano no Zoo de Lisboa. Ficámos apaixonados. E vocês vão ficar também

Malucos por râguebi A bola oval, principal estrela do râguebi, passa de mão em mão, à procura da vitória. Ao contrário do que parece, não vale tudo neste desporto

Cinema: Balbúrdia na selva E já no dia 19 que os Super-Heróis da Selva se estreiam nas salas de cinema, e os D.A.M.A. ajudam à festa!

Novos livros Cinco sugestões de histórias chegadas às livrarias

Observa e Descobre Consegues encontrar todas as letras do alfabeto no desenho que publicamos?

Factos loucos

Jogos Desafios para cabeças primaveris

Passatempos Ganha livros e jogos

Vamos Rir Anedotas