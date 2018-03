Ele só quer tocar piano!!

O Thiago Tortaro começou a tocar piano quando ainda usava fraldas. Agora, além das aulas normais de Português, Matemática ou História, também tem lições de piano que contam para as notas finais. Ele estuda música no Instituto de Música Vitorino Matono, em Lisboa, e, além do piano, também toca violino, um instrumento que o Tino, o pássaro lá de casa, adora. Imagina tu que quando o Thiago pega no violino, o passarito voa logo para a cabeça dele.

Ele é muito bom aluno, até aprendeu a ler sozinho, mas o que quer mesmo é ser pianista profissional. Por isso, além das lições de piano, tem de praticar muito em casa. Só que há uma vizinha que não gosta muito de o ouvir e já chamou várias vezes a polícia. Em outubro do ano passado, a mãe foi multada porque ele estava a “fazer barulho” e agora tem de pagar uma multa de 502 euros.

