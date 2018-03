Queres ser o primeiro a assistir ao filme «Peter Rabbit»?

A VISÃO Júnior tem 20 convites duplos para a anteestreia de «Peter Rabbit», no sábado, 24 de março, às 11h: 10 para Lisboa (Colombo) e 10 para o Porto (NorteShopping).

O filme estreia apenas a 29 de março, o que quer dizer que os nossos leitores podem ser os primeiros a ver um filme que vai fazer as delícias de muita gente!

«Peter Rabbit» e é baseado no livro «A História do Pedrito Coelho», de que já ouviste com certeza falar, escrito em 1902 por Beatrix Potter. No filme, Peter, as irmãs e o primo passam o dia a surripiar ao sr. McGregor os legumes da sua horta, e são grandes amigos de Bea, uma pintora que adora coelhinhos. Mas a vida pacata do campo vai alterar-se profundamente quando a quinta do sr. McGregor, de que Peter e os amigos tanto gostam, muda de mãos.

Como concorrer:

O passatempo é aberto a leitores entre os 6 e os 10 anos. Para participar, tens de escrever uma frase com as palavras Peter Rabbit, Páscoa e VISÃO e enviá-la, até 21 de março, para o email vjunior@visao.pt. Tens de indicar o teu nome completo e a data de nascimento.

Os vencedores serão anunciados no sítio da VISÃO Júnior no dia 22, a partir das 15h.