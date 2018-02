Mais de 500 escolas inscritas em 'Miúdos a Votos'

Está terminada a primeira fase de Miúdos a Votos! Quais os livros mais fixes?, uma iniciativa da VISÃO Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE). As escolas que querem participar já se inscreveram – e são mais de 500, imagina!

E os alunos dessas escolas já propuseram os seus livros preferidos como candidatos a estas eleições – houve 22 244 estudantes a participarem!



Agora, uma equipa da Pordata está a contar essas propostas, para ver quais os livros que tiveram mais escolhas – esses integrarão a lista nacional que irá a votos a 23 de abril, Dia Mundial do Livro, em todas as escolas que queiram participar. As listas dos livros que vão a votos, por cada ciclo de ensino, serão divulgadas até 1 de março.

Serão os alunos e os professores a organizar a votação, que seguirá as mesmas regras que umas eleições políticas. As escolas inscritas vão receber informação sobre como é um processo eleitoral, para que os estudantes entendam a importância de umas eleições e as suas regras. Esta é uma forma de dar voz às crianças e aos jovens.