Campanha especial de assinaturas para escolas

As escolas e bibliotecas que quiserem assinar a VISÃO Júnior beneficiam de um preço especial

Para que todos os alunos possam estar informados sobre o que se passa no mundo, e no âmbito da iniciativa 'Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?', a VISÃO Júnior lançou uma campanha de assinaturas exclusiva para escolas e bibliotecas, com condições especiais.

Quanto custa a assinatura em formato Papel?

2 Anos - 24 revistas (45% Desconto) €38,30

1 Ano - 12 revistas (35% Desconto) €22,65

Quanto custa a assinatura em formato Papel + Digital?

2 Anos - 24 revistas (50% Desconto) €69,60

1 Ano - 12 revistas (40% Desconto) €41,75

Não perca esta oportunidade.

Contacte-nos hoje mesmo!



Telefone: 21 469 88 01

(Dias úteis - 9h às 19h)

Indique o código promocional: C0B0S

Campanha válida só até 31 de março de 2018