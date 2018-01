VISÃO Júnior de janeiro

Já nas bancas uma edição vinda do futuro!

Miúdos a Votos Até 22 de janeiro, podes candidatar a história que mais gostaste de ler até hoje a livro mais fixe dos alunos portugueses! Convence os teus professores a participarem em «Miúdos a Votos» e tu e os teus colegas poderão ter uma experiência única e diferente!

Notícias Acontecimentos passados e futuros. A agenda do mês de janeiro.

Observa e Descobre Quantas pessoas encontras, no desenho que publicamos, a tirar macacos do nariz? E de óculos? E com chapéu? E vestindo uma t-shirt com palavras?

10 grandes invenções de 2017 No ano passado foram inventados aparelhos e objetos que te vão deixar de boca aberta! A revista norte-americana TIME elegeu as invenções mais loucas

IAstro: vamos desvendar os mistérios do Espaço! Queres viajar pelo Universo na companhia de um grupo de cientistas? Vais poder fazê-lo graças ao IAstro Júnior, uma iniciativa da VISÃO Júnior e do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Serão quatro sessões, nos Planetários de Lisboa e do Porto, grátis e abertas a todos os leitores

Beyblades, os piões mais fixes de sempre Inspirados numa banda desenhada e num desenho animado japonês, os beyblades são piões que giram, giram, giram e até ganham batalhas! Descobre como...

7 factos importantes de 2018 Notícias e datas importantes do novo ano

Animais: que patas estranhas! Sabias que os morcegos, os camaleões, as baleias e os ai-ai têm dedos?

Calendário: em que ano estamos? Sabias que existem sete calendários diferentes que ainda são usados pelo mundo? Na Etiópia está-se em 2010 e, na Coreia do Norte corre o ano 107

Factos Loucos

Bem-vindo a 2050 Que idade tens? Como é o teu dia? Como vais para o trabalho? Onde passas férias? O que comes? Vives na Terra ou em Marte?

Profissões do futuro Trabalhos e empregos novos que poderás escolher

Descobre o Intruso Em cada uma das imagens que publicamos existe algo que não devia lá estar. O que é? Arranja uma lupa e segue as pistas...

Cinema Chega às salas de cinema, no dia 25, uma aventura cheia de criaturas de outra dimensão, Patrulha de Gnomos

Um dia da História de Portugal O que aconteceu a 11 de janeiro de 1890? Descobre mais um dia importante da História de Portugal

Teste: que tipo de amigo és? Num grupo de amigos, seja ele grande ou pequeno, todos temos uma missão. Já imaginaste que papel tens no meio da malta?

Enviados especiais As irmãs Bruna e Joana Valada não perdem um programa do Alta Definição, na SIC. Escreveram-nos a dizer que gostavam de entrevistar Daniel Oliveira e tiveram uma conversa olhos nos olhos com ele

Na cozinha com a Maria A vencedora do Masterchef Júnior ensina-te a fazer a deliciosa sobremesa com que venceu o programa de televisão

Objetivos para o novo ano Aproveita o novo ano para pensares o que gostarias de mudar. Para te inspirares, eis 8 sugestões

Mundo: de quem é Jerusalém? É uma das cidades mais antigas do mundo e sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. Tem sido dividida entre todos mas a América agora reconheceu-a como capital de Israel, o que já está a dar (ainda mais) zaragata

Jogos Desafios para cabeças geladas

Enigma O mistério do dragão atacante. O cabo Lince desmascara o monstro que assaltou o circo

Soluções

Correio

Anedotas Vamos rir