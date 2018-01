Uma entrevista olhos nos olhos

Daniel Oliveira, o entrevistador de Alta Definição, programa da SIC, foi desta vez o entrevistado e não escapou às perguntas curiosas das irmãs Joana Valada, 11 anos, e Bruna Valada, 14 anos

Marcos Borga

As irmãs Valada, Joana, 11 anos, e Bruna, 14 anos, de Tomar, chegam aos estúdios da SIC, em Carnaxide, ansiosas e entusiasmadas. Megafãs do jornalista Daniel Oliveira, escreveram e telefonaram várias vezes para a redação da VISÃO Júnior, até conseguirem realizar o sonho de o entrevistarem.

São recebidas pelo jornalista, que começa por lhes fazer uma visita guiada pela SIC. Visitam o estúdio do Jornal da Noite e param na pequena sala de montagem onde está a ser editado o último episódio do ano do Alta Definição. «Cada programa demora 50 horas a ser feito!», revela Daniel Oliveira, surpreendendo as manas que não perdem um episódio.

Seguem para o gabinete do jornalista e sentam-se no sofá - as perguntas estão na ponta da língua. Descobre a entrevista completa na última edição da VISÃO Júnior!