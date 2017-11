A minha turma é um mundo!

A VISÃO Júnior de novembro leva-te numa aventura internacional. Já imaginaste ter colegas vindos de muitos países diferentes e poderes conhecer esses sítios sem saires da sala de aula?

@ Jose Carlos Carvalho

Todos os dias são uma aventura pelo mundo na Escola Básica n.º1 de Lisboa. Entre leituras e trabalhos manuais, alunos de 17 países diferentes aprendem a matéria, mas também ensinam os seus costumes e tradições aos colegas de carteira.

Por exemplo, no Dia da Língua Materna, em 2016, as amigas paquistanesas Amna e Khaliya, do 4.º ano interpretaram, vestidas de forma tradicional, uma música em urdu e puseram toda a escola a cantar. Também foi Khaliya quem deu a conhecer a Mariana Tomás, do 1.ºA, o que são chamuças. «Gosto de estar numa escola com pessoas de outros países porque aprendemos sobre esses países, o que lá fazem e o que lá comem», conta Mariana.

