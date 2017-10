Tens medo do escuro? Achas que há monstros debaixo da cama? A VISÃO Júnior de outubro explica o que é o medo, para que serve e como podes lidar com ele! E porque outubro é o mês em que se comemora o Dia das Bruxas, vais encontrar ainda ideias muito loucas para a festa mais assustadora de sempre

Mario Joao

Ter medo é muito importante. Ajuda-nos a decidir se devemos avançar ou fugir quando nos sentimos ameaçados. Quando sentimos medo de algo, significa que temos mais cuidado e isso não é ser 'medricas'. Já imaginaste o que seria se atravessasses a rua sem olhar para os dois lados ou se mergulhasses no mar muito agitado sem qualquer preocupação?

O problema é quando o medo se torna um sentimento muito forte e controla a nossa vida. Por exemplo, se deixas de ir a casa de um amigo porque ele tem um cão ou se não vais à praia porque tens medo do mar.

A VISÃO Júnior de outubro deevenda-te os segredos do medo e ensina estratégias para controlares os teus medos.

E porque uma das formas de vencer os medos é também rirmo-nos deles, a VISÃO Júnior publica ainda as ideias loucas para a festa mais assustadora de sempre do Dia das Bruxas. Vence os teus medos com comidas de fazerem arrepiar, partidas e histórias de porem os cabelos em pé e com fatos monstruosos.