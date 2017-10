VISÃO Júnior de outubro

Já nas bancas um número arrepiante!

Notícias Acontecimentos passados e futuros. Agenda do mês de outubro.

Observa e Descobre No desenho que publicamos, estão escondidos 23 objetos diferentes começados pela letra P.

Vai-te embora, medo! Todos nós sentimos medo. E ainda bem, porque isso ajuda-nos a sobreviver! Mas há que saber lidar com ele

Organizar uma festa assustadora Diverte-te com os teus medos! Prepara uma festa recheada de sustos. Vai ser arrepiante! Quem é que não adora um belo sobressalto de deixar os cabelos em pé?

Factos Loucos Sabias que são necessárias cerca de 300 uvas para produzir uma garrafa de vinho?

10 leis estranhas à volta do mundo Acreditas que puxar o autoclismo, jogar às cartas ao domingo ou apanhar água da chuva são atividades proibidas em alguns países?

Enviados especiais: O ministro cientista. Três leitores da VISÃO Júnior foram entrevistar o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, colocando-lhe questões postas por outros miúdos.

Descobre o Intruso Em cada uma das imagens qur publicamos existe algo que não devia lá estar. És capaz de as identificar? Arranja uma lupa e segue as pistas...

Entrada Proibida: estúdio de gravação Fomos espreitar os Atlântico Blue Studios, em Paço de Arcos, onde já gravaram artistas como Agir, D.A.M.A ou David Carreira. E descobrimos as várias etapas de gravação de um disco!

Um dia na História de Portugal: O dia em que a República triunfou. A monarquia portuguesa, fundada em 5 de outubro de 1143, foi substituída pela República no mesmo dia, mas... 767 anos depois!

Experiência: água não derramada Como conseguimos inverter um copo de água, sem que o líquido caia?

Televisão: ‘Descendentes 2’ 'Os Descendentes' regressam ao Disney Channel para mais uma aventura musical. Falámos com Sofia Carson e Booboo Stewart, a Evie e o Jay, e descobrimos alguns segredos do novo filme, que se estreia no dia 7.

Animais: selvagens e lindos. Sabias que na Serra do Gerês, no Norte do País, existe uma raça de cavalos selvagens? Chamam-se garranos, são livres, pequenos e robustos, mas estão em risco de se extinguir. Fomos ver como vivem.

Livros Preferidos O mês de outubro ainda agora começou e não faltam sugestões de leitura. O que é que tu andas a ler?

Loucas estátuas Volta ao mundo em nove obras de arte que nos fazem abrir a boca de espanto.

Teste: que personagem és tu? Estás com dúvidas sobre qual o próximo livro com que te vais divertir? Nós ajudamos-te!

Dinheiro: Como se fazem as moedas? Sabias que a moeda que tens no bolso foi provavelmente feita no centro de Lisboa? Pois é! Na Imprensa Nacional-Casa da Moeda chegam a produzir-se 800 por minuto

A biblioteca é tua! Há um lugar na escola onde podes aprender ao teu ritmo, estudar, pesquisar e até fazer novos amigos. Desvenda os segredos que a biblioteca escolar reservou para ti.

Jogos: desafios para cabeças saltitantes Quebra-cabeças, sopa de letras e outros divertimentos para estimular o teu cérebro.

Enigma do cabo Lince: O mistério das eleições para a Câmara. Quem terá roubado os cartazes?

Passatempos: participa e ganha mochilas e estojos do Agir, livros do Dr. Seuss, e os livros 'O Apelo Selvagem', de Jack London e 'O Segredo dos Três Samurais', de Geronimo Stilton.

Anedotas