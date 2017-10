Um quarto à maneira

1. JANELA

É importante abrires a janela, mesmo no Inverno. Nem que tenhas de utilizar um aquecedor… Um ambiente pouco arejado, muito abafado, ou muito frio, faz com que, em vez de te concentrares, penses no desconforto que sentes

2. ESPAÇO DE LAZER

Mesmo que o teu quarto seja pequeno, cria um cantinho onde possas ler, ouvir música ou, simplesmente, relaxar. Um pequeno sofá ou um monte de almofadas são suficientes. Coloca um candeeiro por perto para leres sem esforço

3. PORTA

Podes colocar na porta do teu quarto um aviso de que estás a estudar. É menos provável que te interrompam…

4. QUADRO

Coloca na parede por cima da secretária um painel onde possas registar o teu horário, as datas dos testes, os trabalhos a entregar, os aniversários dos amigos e, obviamente, as datas das férias!

5. ESTANTE

É muito importante que tenhas na secretária, ou junto a ela, gavetas ou prateleiras onde colocar livros, cadernos, marcadores, e todo o material necessário ao estudo. Assim não precisas de te levantar e não te desconcentras

6. MONITOR DE COMPUTADOR

Se tiveres um computador na mesa onde estudas, deve estar a uma distância dos teus olhos entre 40 a 75 cm e localizado de frente para ti. Nunca de lado!

7. CANDEEIRO DE SECRETÁRIA

A lâmpada deve ter no mínimo 60w e a luz incidir sobre a mesa da esquerda para a direita. Se fores canhoto, da direita para a esquerda, para que o foco de luz incida sobre os livros

8. SECRETÁRIA E CADEIRA

Quando te sentas, a mesa (ou escrivaninha) deve estar à altura do estômago. Os antebraços apoiados na mesa devem formar um ângulo reto com o teu tronco. E o tronco deve ficar em ângulo reto com as coxas. Se colocares um pequeno degrau para os pés, e os joelhos ficarem ligeiramente mais elevados que as ancas, estás na posição ideal!

9. CAMA

Para teres sucesso, precisas de dormir bem! Tenta deitar-te e levantar-te sempre à mesma hora. Evita comer alimentos pesados antes de dormir. Se dormires de lado, opta por uma almofada alta. Se dormires de barriga para cima, a tua almofada deve ser baixa. Assim, manténs a coluna vertebral na posição correta e vais para as aulas sem dores nas costas!

10. PAREDES

Podes pintar o teu quarto com várias cores. Para a zona de estudo, o vermelho, o laranja e o amarelo ajudam a manter a boa disposição e a atenção. Enquanto o azul, o verde ou o lilás, como ajudam a relaxar, são ideais para a zona de dormir. Se o quarto for pequeno, o branco dá-lhe uma sensação de maior espaço