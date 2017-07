VISÃO Júnior de Julho

Notícias Acontecimentos passados e futuros. Agenda do mês de julho.

Jogo da praia As 7 primeiras pessoas que encontrarem todos os chinelos, bolas e estrelas-do-mar espalhados pelas páginas da revista recebem o livro Como Funciona o Mundo

Fotonovela: Cuidado com o fogo! Como um simples gesto pode desencadear um incêndio e como a entreajuda pode salvar uma floresta

Observa e descobre as 13 máquinas fotográficas escondidas

Os avós superfixes Quando avós e netos se juntam, é garantido que algo de especial vai acontecer!

Ideia: almofada Faz uma almofada para abraçares os teus avós no dia 26

Entrada proibida: na cozinha de um restaurante Fomos espreitar como se prepara uma refeição de luxo

Receitas: folhados Ajuda os teus pais a preparar as festas e piqueniques!

Um dia na vida de Portugal: Guerra Civil, A 'cidade Invicta' A maior guerra civil portuguesa aconteceu, sobretudo, à volta do Porto. Como a cidade não se rendeu, passou a chamar-se «invicta» (não vencida)

7 ideias para as férias Aproveita o tempo livre para fazeres coisas divertidas que talvez nunca tenhas feito... por falta de tempo

As 10 frutas mais estranhas Se dizes que não gostas de fruta, experimenta estas. São lindas e estranhas, mas difíceis de arranjar. Vêm de longe

Teste: que criatura do mar serias? Descobre quem serias se vivesses no mar…

Cinema: Cars 3 Ponham os cintos porque o Faísca McQueen está de volta. O filme Carros 3 estreia nos cinemas no dia 20

Truques com o diábolo Aprender a fazer malabarismos com Paulo Santos, que participou na última edição do programa Got Talent Portugal

IAstro Júnior: Os mistérios do espaço Sabias que uma lua poderá ter dado os anéis a Saturno? Se as estrelas-cadentes são poeira, porque as conseguimos ver? Respostas a estas e outras perguntas, feitas pelos participantes do IAstros Júnior, organizados pela VISÃO Júnior e pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Descobre o intruso Em cada uma das imagens que publicamos existe algo que não devia lá estás. O que é? Arranja uma lupa e segue as pistas...

Repórter Júnior: Ana Borges Em vésperas da estreia de Portugal no Campeonato Europeu de Futebol feminino, as nossas repórteres entrevistaram Ana Borges, a estrela da seleção

Vai uma tarântula? À volta do mundo, as pessoas deliciam-se com comidas que nos podem parecer estranhas..

Falatório: Sozinhos em casa Ficar em casa sozinho pode ser sentido como algo agradável ou não. Mas é possível treinar para que seja sempre tranquilo

Jogos: desafios para cabeças mirabolantes sopa de letras, quebra-cabeças, diferenças e adivinhas

Enigma do cabo Lince: O mistério do roubo da jarra As pegadas do ladrão ficaram marcadas na lama…

Anedotas