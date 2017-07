Queres ganhar uma bicicleta?

Na VISÃO júnior de julho, publicamos um passatempo que te permite ganhar uma bicicleta, para te divertires nos passeios em família ou com os amigos

Com o calor do verão, não há nada melhor do que brincadeiras ao ar livre e, com o passatempo que publicamos na VISÃO Júnior de julho, podes ganhar uma bicicleta da marca Órbita.

Há apenas um vencedor. Se construíres a bicicleta mais original, com os materiais que quiseres, podes ser tu!

Os restantes 14 participantes mais criativos recebem um DVD do filme Carros.

Atenção: para participar tens de comprar a revista, porque tens de enviar, juntamente com o teu trabalho, o selo do passatempo!