Barquinhos, remos e muita diversão

Gostas de remar? Achas engraçado passear de barco num lago com patinhos? Então podes participar na Grande Regata de Barquinhos a Remos, que decorre a partir das 3 da tarde de sábado, 8, em Lisboa. Tens apenas de arranjar mais duas pessoas, já que cada equipa tem de ser constituída por três elementos. E depois, muito importante, pensar na roupa que vão usar: quanto mais originais forem, mais hipóteses terão de chegar à final… Nesta corrida, o que conta, mais do que os músculos nos braços, é a imaginação!

A Regata, este ano na sua quinta edição, vai ser apresentada por Fernando Alvim, que és capaz de conhecer da televisão. Vai contar com60 equipas, divididas por 6 corridas. Apenas a equipa vencedora de cada corrida participará na final.

A entrada e a participação são livres. As inscrições estão abertas até à meia noite do dia 6 de julho. Para te inscreveres tens de enviar um email para regatabarquinhosremos@gmail.com com os seguintes elementos: nomes dos 3 participantes; nome do capitão; lema escolhido; e uma foto que demonstre o espírito da equipa.