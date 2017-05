Descobre os astros e ganha bilhetes!

Se fores um dos dez primeiros a descobrir os astros espalhados pelas páginas da VISÃO Júnior de junho, ganhas um bilhete familiar para a exposição 'Cosmos Discovery', em Lisboa

Luís Barra

Nas páginas da VISÃO Júnior de junho, estão escondidos dezenas de planetas e estrelas. Só os leitores mais atentos vão ser capazes de os encontrar, a todos! Como recompensa pela atenção máxima dessses leitores, temos bilhetes familiares (2 adultos e 2 crianças) da exposição 'Cosmos Discovery' para oferecer às primeiras 10 pessoas que nos enviarem um email indicando o número exato de astros escondidos nas nossas páginas.

'Cosmos Discovery' é uma exposição que nos conta a história da exploração do Espaço. Nela poderás descobrir a vida do primeiro homem a viajar no Espaço, ver a cápsula espacial em que viajou o chimpazé Enos, observar pedaços de asteróides com milhões de anos ou apreciar veículos usados na Lua. Em, ainda, sentares-te no cockpit de uma nave espacial! A exposição está patente em Lisboa, no Terreiro das Missas, perto do Padrão dos Descobrimentos.