Sabes para que servem as eleições? Imaginas quantos tipos de eleições há? Estas são algumas das perguntas a que o filme que está desde as 7 da tarde de hoje a circular nas redes sociais tentar dar resposta, de forma simples e acessível. O vídeo utiliza uma técnica chamada stop motion, o que lhe dá uma caráter único!

Esta campanha de senbilização para a importância do voto é uma ideia da Comissão Nacional de Eleições, o organismo responsável por garantir que as eleições acontecem de forma séria e justa. Tem o hastag #paradetequeixar e conta com a colaboração de uma série de bloggers, nomeadamente Diogo Sena (que é o protagonista do filme principal, que podes ver nesta página), e Pepernan. Pepernan gravou também um vídeo, que podes ver aqui. Há ainda um site disponível - http://www.paradetequeixar.pt/ - e uma página no Facebook.

Este ano, vão realizar-se eleições autárquicas em Portugal: vamos escolher os Presidentes da Câmara e os presidentes das juntas de freguesia para os próximos quatro anos. É das câmaras municipais que dependem, por exemplo, o estado das escolas do 1º ciclo.

«Pára de te queixar no Face... e vai votar!» é a frase forte.