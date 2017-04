Vencedores de «Miúdos a Votos» conhecem-se hoje!

A cerimónia está a decorrer hoje, dia 20, na Escola Vergílio Ferreira, em Lisboa e conta com a participação de várias escolas. Queres ver o que está a acontecer? Vai ao nosso Facebook e assiste em direto!

A iniciativa da revista VISÃO Júnior em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares - Miúdos a Votos - comemora hoje um dia muito especial. A adesão das escolas foi tão grande e as participações dos alunos tão empolgantes que organizámos uma cerimónia de dia inteiro para que disfrutem do bom trabalho que fizeram ao longo de vários meses.

Durante a manhã, várias escolas apresentaram os seus trabalhos e dramatizaram algumas das histórias dos livros preferidos, na presença do Secretário de Estado da Educação João Costa.

Entre as 14h30 e as 17 horas poderás continuar a ver ao vivo as apresentações da tarde no Facebook da VISÃO Júnior. Serão apresentadas mais dramatizações de livros e trabalhos dos alunos, desta vez sob o olhar atento do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

Até já.