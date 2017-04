Quizz: sabes cuidar da água?

Com a VISÃO Júnior de abril, recebes um jogo-quizz

São seis perguntas, cada uma no seu cartãozinho, o que encontras na folha destacável que é oferecida este mês de abril. Trata-se de um jogo para fazeres em casa, com os teus pais e irmãos, ou na escola, com os teus amigos, que te ajuda a perceberes melhor como podes cuidar da água. E olha que não é só não deixar a torneira aberta...

Este jogo foi elaborado pelas Águas de Portiugal.