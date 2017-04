Oferta: fichas escolares de Português

Quem comprar a VISÃO Júnior de abril recebe grátis quatro fichas de Português, uma ajuda preciosa para a escola

Muito bem ilustradas e coloridas, as quatro fichas de Português que são oferecidas com a VISÃO Júnior de abril completam a coleção de fichas escolares com que a revista está a presentear os seus leitores desde fevereiro.

Os temas das fichas são:

- Adjetivos

- Pronomoes e determinantes

- Nomes

- Verbos regulares