Campanha radiofónica na Escola Básica Manuel do Nascimento

Beatriz Francisco, aluna do 5.º ano, da Escola Básica Manuel do Nascimento, em Monchique, aproveitou o seu tempo de antena na rádio local – a Rádio Foia, e tentou convencer os seus colegas e o país inteiro a votarem na obra A Menina do Mar, de Sophia de Mello Breyner Andersen