VISÃO Júnior oferece coleção de fichas

A VISÃO Júnior tem uma prenda muito especial para ti: uma coleção de fichas ilustradas e divertidas que abordam, de maneira muito simples, matérias que te vão ajudar na escola.

As fichas têm o formato A4, ideal para transportares na mochila, quando for preciso, com os cadernos e os livros da escola.

Em Março, ao comprares a tua revista preferida, oferecemos-te quatro fichas de Matemática e quatro fichas de Estudo do Meio.

Tabuada, operações, unidades de medida e figuras geométricas são os temas das fichas de Matemática.

Mapas de Portugal, da União Europeia, do Mundo e um esquema do Sistema Solar são os temas das fichas de Estudo do Meio.

Com a VISÃO Júnior de abril, receberás 4 fichas de Português: Nomes, verbos regulares, adjetivos e pronomes e determinantes.

Bom estudo!