GRÁTIS fichas escolares: 4 fichas de Matemática + 4 fichas de Estudo do Meio!

Já está à venda a VISÃO Júnior de março, uma edição cheia de informações super interessantes e com uma super oferta: uma coleção de fichas sobre Matemática e Estudo do Meio.

SUMÁRIO

Notícias Jantar em profundidade. Em Bruxelas, uma piscina coberta permite saber como é estar no fundo do mar.

Astro Júnior Desta vez, os nossos amigos do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço contam-nos a história, aos quadradinhos, da formação do Universo. É no dia 1 de abril, no Planetário Calouste Gulbenkian, em Lisboa!

Fotonovela Fazer óculos à mão. A Sociel, em Gondomar, é a última fábrica de óculos da Península Ibérica. Ali a armação e as hastes são feitas de forma manual, tal como há 50 anos, e vendidas para todo o mundo

Miúdos a votos! Mais de cem escolas por todo o País estão ativamente a fazer campanha eleitoral para as eleições Miúdos a Votos!: quais os livros mais fixes, que se realizam no dia 17. Com um megafone nas mãos durante os recreios, defendendo as suas ideias durante os debates nas bibliotecas ou distribuindo material de propaganda, a imaginação não tem tido limites!



Jogo: Observa e Descobre Encontra 10 ranhocas e 57 pastilhas mastigadas



Factos Loucos Curiosidades malucas sobre animais, natureza e outras coisas

Um dia na História de Portugal: 12 de março de 1514 O elefante que borrifou o Papa. Ancheu a tromba e zás! Mas o engraçado é que ninguém se zangou

Perguntas Porque é que muda a hora?

Enviados especiais: entrevista a Nuno Markl, na Rádio Comercial Quem mordeu o cão? Foi no final de mais uma edição das Manhãs da Comercial que Nuno Markl recebeu, nos estúdios da rádio, as nossas repórteres

As árvores Que segredos guardam estes gigantes silenciosos, essenciais para a vida no planeta?

Cinema: A Bela e o Monstro O filme de animação da Disney regressa ao cinema com atores reais. E tem como protagonista Emma Watson, a Hermione de Harry Potter. O filme estreia dia 16

10 Carros mais velozes Consegues imaginar um automóvel que anda a mais de 430 quilómetros por hora? Ou seja, que consegue ir, numa hora, de Lisboa a Sevilha (em Espanha) - se não apanhar trânsito, claro! O único senão é o preço...É que estes carros são mesmo muito, muito, caros. Preparado/a para acelerar?

Desporto: um mundo sobre rodas. Usados como meio de transporte, por diversão ou desporto, os patins andam nos pés de toda a gente. Visitámos uma escola e mostramos-te como podes dar os primeiros passos



Descobre o Intruso Em cada uma das imagens que publicamos existe algo que não devia lá estar. O que é? Arranja uma lupa e segue as pistas...

Televisão pode um cão ser ator? Max, da série 'Inspetor Max', está de volta e não vem sozinho. Traz o filho, Max Júnior, para que ele ajude os inspetores a apanhar os bandidos. Dizemos-te como é

Experiência Flutua-se na água doce ou salgada?

Profissão: o que faz um topógrafo? Desenha, faz medições e cálculos matemáticos para representar um lugar



Falatório A 19 comemoramos o Dia do Pai. Um pai é alguém que cuida de nós, seja ele o nosso pai biológico ou não. O que queres dizer ao teu?

Recordes: Canadá, o país com mais lagos do mundo Quase 9% do território canadiano está coberto de água doce e há cerca de 550 lagos gigantes, com mais de 100 km2, no país. Ao todo, estima-se que tenha 2 milhões de lagos!

Jogos Desafios para cabeças saltitantes

Enigma do cabo Lince O mistério do baile de Carnaval. Qual dos mascarados é o ladrão?

Passatempos Participa e ganha minifuguras da Lego Batman e livros 'O convidador de pirilampos', 'Palavra de rato' e 'Cocó, uma história natural (daquilo que não se fala)'

Anedotas