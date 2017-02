Mãos à obra no Agrupamento de Escolas de Mêda

São vários os livros mais «fixes» escolhidos pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Mêda para produzirem materiais para a campanha de «Miúdos a Votos»

Em Mêda, cidade do distritio da Guarda, a fase da campanha eleitoral começou com algumas leituras dos grupos que estão a apoiar livros diferentes. No top de escolhas dos alunos do 5.º ano estão "O Diário de um Banana", "O Príncipezinho" e "O Príncipe Nabo".