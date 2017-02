Já temos os vencedores do passatempo de Carnaval VISÃO Júnior!

Estes foram os vencedores que responderam corretamente às perguntas que colocámos:

Questão de dia 21 de fevereiro: Em que data se realizam as eleições nas escolas da iniciativa Miúdos a Votos organizado pela VISÃO Júnior?

RESPOSTA: 17 de março

Vencedores: Raquel Nicassio (6 anos) e Afonso Botelho (8 anos)

Questão de dia 22 de fevereiro: O que é que a VISÃO Júnior está a oferecer com as edições da revista de fevereiro, março e abril?

RESPOSTA: Coleção de Fichas Escolares

Vencedores: Martim Ortet Guerreiro Moniz (9 anos) e Inês Fernandes Carvalho Torres (9 anos)

Questão de dia 24 de fevereiro: Em que cidade terá lugar o próximo iAstro Júnior?

RESPOSTA: Porto

Vencedores: Guilherme Calçada Costa (3 anos) e Mariana Fialho Silva Amante (11 anos)

O levantamento do Prémio será efetuado, mediante apresentação de documento de identificação válido, junto das bilheteiras do parque temático KidZania, localizado no interior do centro comercial Dolce Vita Tejo, Loja 1054, Avenida Cruzeiro Seixas, 7, 2650 Amadora.