Vídeo: «O Tubarão na Banheira já ganhou!»

Os alunos do Centro Escolar Alameda, no Peso da Régua, organizaram um comício para mostrarem o seu apoio ao livro

Foi na última terça-feira, dia 14, que os alunos do Centro Escolar Alameda, no Peso da Régua, organizaram um comício de apoio ao livro «O Tubarão na Banheira», um dos candidatos nas eleições «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?». Muitos dos alunos fizeram chapéus com o nome do livro.

«Tubarão na Banheira», de David Machado, está nomeado no 1.º ciclo, e é o candidato A31.