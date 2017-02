Vamos descobrir novos planetas!

Queres viajar na companhia dos nossos amigos astrofísicos? Desta vez será no dia 25 de fevereiro no auditório do Planetário do Porto. O astrofísico Nuno Santos conta-nos um pouco daquilo que vamos falar neste evento organizado pelo VISÃO Júnior e pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Há vários séculos que se sabe que o Sol tem vários planetas à sua volta: Mercúrio, Vénus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Úrano e Neptuno. Os astrónomos também sabem que as estrelas que vemos no céu são parecidas com o nosso Sol. Ou, dito de outra forma, o Sol é uma estrela, só que está tão perto de nós que parece ser muitíssimo mais brilhante: é tão brilhante que durante o dia, e devido à dispersão da sua luz pela atmosfera, ofusca a luz das outras estrelas, que normalmente só conseguimos ver durante a noite. Mas será que as outras estrelas também têm planetas à sua volta? Até ao final do século XX não se sabia. Mas em 1995 descobriu-se que uma estrela chamada 51 Pegasus, um outro "sol" distante, tinha um planeta à sua volta. Essa descoberta foi fantástica, porque permitiu pela primeira vez saber que as outras estrelas também podem ter planetas. Esses planetas são chamados de exoplanetas, ou planetas extra-solares. São planetas que orbitam outras estrelas. E há muitos! Mas já lá vamos.

Ora, descobrir um planeta a orbitar uma outra estrela não é tarefa fácil. As estrelas estão muito longe de nós, (a estrela mais próxima está a 4,3 anos-luz de distância), e os planetas são geralmente muito pequenos e fraquinhos (pouco brilhantes) quando comparados com as estrelas. Procurar um planeta em torno de outra estrela é uma tarefa semelhante a ver uma mosquinha a voar em torno de um candeeiro brilhante... mas um candeeiro que esteja a milhares de quilómetros de distância! É uma tarefa árdua e exige a utilização dos melhores telescópios e instrumentos de observação do Mundo. Por essa mesma razão, na maior parte das vezes os astrónomos não vêm os planetas que descobrem. Mas se não os vêm, como sabem que eles lá estão? Na verdade, usam uma série de artimanhas - que vêm do estudo das leis da física - para perceber se uma estrela tem ou não planetas à sua volta. Medem por exemplo a influência que o planeta tem no movimento da estrela. Ou noutros casos, descobrem o planeta porque conseguem medir a diminuição do brilho da estrela quando o planeta lhe passa à frente, bloqueando parte da sua luz. Mas a verdade é que dessa forma os astrónomos conseguem não só detetar os planetas, mas também medir a sua massa, o seu tamanho, e estudar a sua composição química. Fantástico, não é?

Desde 1995, altura em que foi descoberto o primeiro, já foram encontrados mais de 3000 exoplanetas. Alguns deles foram encontrados por equipas de astrónomos em Portugal! Mas note-se: até agora apenas foi possível estudar uma parte ínfima de todas as estrelas que existem na nossa galáxia. Os estudos mais recentes sugerem que a maior parte das estrelas que vemos no céu à noite deve ter planetas à sua volta. Alguns foram já descobertos, outros ainda esperam que um astrónomo os consiga encontrar. Uma tarefa para vocês! Basta pensar: na nossa galáxia existem mais de cem mil milhões de estrelas! Se a maior parte delas tiver planetas à volta, como o Sol, temos planetas para todos nos podermos entreter! E será que um dia vamos encontrar um outro planeta como a Terra, onde também exista vida? Ainda não sabemos, mas os astrónomos acham que sim. Muitos deles estão empenhados em conseguir responder a essa pergunta.

Nuno Santos

Astrofísico do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Próximos IAstro Júnior

1 abril, 18h00

Cosmologia, mas agora aos quadradinhos

No Planetário Calouste Gulbenkian, em Lisboa

24 de junho, 18h00

A vida das estrelas

No auditório do Planetário do Porto

Inscreve-te carregando aqui