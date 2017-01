3, 2, 1... A campanha eleitoral já começou!

A 17 de março, há eleições nacionais nas escolas que participam em Miúdos a Votos!. Escolhidos os livros que vão a votos, chegou a hora dos alunos defenderem perante os outros a obra que querem que ganhe. Há quem já tenha feito cartazes, há quem esteja a preparar programas de televisão, há quem pense em gravar tempos de antena para a rádio

Algumas escolas, professores e alunos já começaram a preparar a campanha eleitoral de Miúdos a Votos, uma iniciativa da VISÃO Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares, cujo objetivo é permitir aos alunos escolherem a história que mais gostaram de ler até hoje. Eleitos os livros que vão a votos por cada ciclo de ensino (as listas estão disponíveis aqui ), chegou a altura dos alunos fazerem comícios, cartazes, programas de rádio e de televisão, sessões de esclarecimento, debates... Tu é que decides! A VISÃO Júnior cobrirá, na revista, no site e no Facebook, a campanha eleitoral nas escolas, tornando-a assim uma verdadeira campanha eleitoral nacional. A Rádio Miúdos (www.radiomiudos.pt) transmitirá os tempos de antena da rádio.

O que dizem os alunos

(Da esquerda para a direita) Francisco Domingues, 13 anos, aluno do 7.º3 e Alexandre Inácio, João Zarro e Rodrigo Cardoso,10 anos. alunos do 5.º4 da Escola Básica Afonso Paiva, Castelo Branco

Francisco Domingues: «Vou fazer campanha pelo Recruta»

Qual é o teu livro favorito? O Robert Muchamore é o meu escritor favorito – e O Recruta é o livro pelo qual vou fazer campanha. O que mais gosto n’O Recruta é a personalidade da personagem principal, porque é parecida à de muitos rapazes da minha idade.

Já tens muitas ideias para a campanha eleitoral? Para a campanha eleitoral, quero fazer um vídeo a apresentar o livro e um podcast, e quero ir às salas de aula falar sobre O Recruta e explicar porque devem votar neste livro.

O que dirias a outros crianças que querem participar na campanha eleitoral, mas que ainda não sabem o que fazer? Aconselho todos os outros alunos no País a participarem na campanha eleitoral. Não tenham vergonha: falem com o vosso professor bibliotecário ou diretor de turma e organizem sessões de esclarecimento no auditório da escola ou nas salas de aula.

Porque gostas de ler? Porque assim fico a conhecer muitas coisas novas. Sempre gostei muito de ler. Leio sempre mais nas férias porque é quando tenho mais tempo livre. Os meus livros preferidos são os de aventura, mas sem magia!

O que achas do projeto Miúdos a Votos? Acho que esta iniciativa dos Miúdos a Votos é boa! Porque há muitos meninos que leem a revista, mas que não estão habituados a ler livros, e faz-lhes bem.

Alexandre Inácio, João Zarro e Rodrigo Cardoso: «Escolhemos O Estranhão»

Quando é que começou o vosso gosto pela leitura? Gostamos muito de ler. Começou em casa, os nossos pais contavam-nos histórias e continuou na escola, na sala de aula e quando começámos a vir à biblioteca.

Por que livro vão fazer campanha? Escolhemos O Estranhão, do Álvaro Magalhães, porque é uma história muito engraçada, com ideias giras e a personagem principal é muito fixe.

Há outros livros que tenham gostado de ler? Muitos, por exemplo O Diário de um Banana, de Jeff Kinney e também gostamos dos livros da coleção Uma Aventura, da Ana Maria Magalhães e da Isabel Alçada.

O Álvaro Magalhães é o vosso escritor favorito? Sim! É um dos autores que mais aparecia no manual do 4.º ano. Mas, também gostamos do António Mota, do António Torrado, do Jeff Kinney e da Alice Vieira.

Como se juntaram para fazer campanha eleitoral pelo livro O Estranhão? Somos amigos e colegas de turma desde o 1.º ano e achámos que seria melhor juntarmo-nos e pensarmos juntos em ideias para a campanha. Algumas são um pouco malucas (risos). Por enquanto, queremos fazer um vídeo e autocolantes! Também tivémos outra ideia para incentivar os meninos a votarem no dia 17: sortear 5 livros d' O Estranhão para oferecermos aos meninos que forem votar, mesmo que não seja nesse livro.

Afonso Guiomar, João Ferreira, Gustavo Oliveira e Lucas Carreira, 9 anos. Alunos do 4.ºAM da Escola Básica de São Miguel do Milharado, Mafra

«Fizemos um cartaz para apoiar o livro O Diário de um Banana»

Qual é o género de livros que mais gostam de ler? Gostamos muito de ler todo o tipo de histórias e aventuras, e O Diário de um Banana, de Jeff Kinney, é o nosso livro favorito.

O que mais gostaram no livro O Diário de uma Banana?Gostamos das piadas e da personagem principal, porque fala de um rapaz que se separa de um amigo e depois voltam a estar juntos.

Quem são os vossos escritores favoritos? Além de Jeff Kinney, Luísa Ducla Soares e António Torrado também têm livros muito giros.

O que pensam do Miúdos a Votos? O Miúdos a Votos! foi uma boa ideia, porque existem muitos meninos da nossa idade que gostam de ler e, mesmo os que não gostam, podem começar agora.

Utilizador

O que vão fazer para a campanha eleitoral? Para a campanha eleitoral já fizemos um cartaz para apoiar o livro O Diário de um Banana e também vamos fazer um podcast para o tempo de antena da Rádio Miúdos.”

Adelino Magalhães, 12 anos. Aluno do 7.ºD da Escola Secundária de Resende, Resende: «O Robinson Crusoé, é o meu livro favorito»

Que tipo de livros gostas de ler? Gosto muito de ler histórias sobre aventuras e também gosto muito de banda desenhada.

Por que livro vais fazer campanha? Escolhi o Robinson Crusoé, é o meu livro favorito. A história é muito gira. É sobre um homem que viaja num barco que afunda e vai parar sozinho a uma ilha deserta. Depois tem que construir uma casa e ferramentas. Gosto deste livro porque é de aventura e de ultrapassar as dificuldades que aparecem.

Quem são os teus escritores favoritos? O Daniel Defoe, autor do Robinson Crusoé, o António Torrado, o José Saramago e a Maria Teresa Maia Gonzalez.

Como planeias convencer a tua escola a votar no Robinson Crusoé? Vou fazer cartazes e folhetos. Ainda vou falar com outros meninos da escola que também vão fazer campanha eleitoral e talvez faça algo com eles!