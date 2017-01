«O Diário de um Banana: Tudo ou Nada (Vol.11)», de Jeff Kinney

O Greg Heffley está sob uma pressão enorme. A única coisa em que ele parece ser realmente bom é em videojogos, mas a mãe quer que ele alargue os seus horizontes e faça mais alguma coisa - QUALQUER coisa! Quando o Greg encontra uma velha câmara de filmar, perdida na cave lá de casa, ele tem a certeza de que descobriu a forma ideal de, finalmente, mostrar a todos os seus grandes talentos escondidos. Com a ajuda do Rowley, o seu melhor amigo, o Greg inventa um plano para fazer um filme de terror e assim se tornar rico e famoso. Mas será que apostar apenas no filme é mesmo um plano inteligente ou será que os problemas do Greg vão aumentar ainda mais? De uma coisa podes ter a certeza: não há espaço para meio termo? é TUDO OU NADA!

Livro nomeado para o 1.º ciclo