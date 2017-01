«O Diário de um Banana: Dantes é Que Era (Vol.10)», de Jeff Kinney

Dantes é que era! Ou não? Esta é a grande dúvida do Greg, porque a sua cidade resolveu voltar aos tempos da velha escola e mandou desligar todos os aparelhos eletrónicos.Mas o Greg não parece feito para viver no antigamente, e a tensão aumenta, dentro e fora da casa dos Heffley. Conseguirá o Greg adaptar-se, ou será que a vida como era dantes é demasiado para ele? Neste novo livro da coleção «O Diário de um Banana», o autor e ilustrador Jeff Kinney faz-nos regressar aos primórdios da série, com o Greg a iniciar um novo ano escolar e a ser confrontado com novos desafios que nunca imaginara ter de enfrentar.

Livro nomeado para o 2.º ciclo