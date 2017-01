«Diário de um Banana (Vol.1)», de Jeff Kinney

«Não é fácil ser criança. E ninguém sabe isso melhor do que o Greg Heffley, que se vê aprisionado na escola preparatória, onde fracotes minorcas dividem os corredores com miúdos mais altos e malvados que já fazem a barba. Em O Diário de um Banana, o autor e ilustrador Jeff Kinney apresenta-nos um herói improvável. Como o Greg diz no seu diário: Não esperem que eu me ponha para aqui com "Querido Diário" isto e "Querido Diário" aquilo. Felizmente para nós, o que o Greg diz e o que realmente faz são duas coisas muito diferentes.» Este livro é o 1.º volume da série O Diário de um Banana, a coleção infantojuvenil mais vendida em Portugal.

Livro nomeado para o 1.º, 2.º e 3.º ciclo